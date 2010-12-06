Петербургский адвокат украл 6,4 млн рублей, которые получил с продажи квартиры

Вместе с подельниками он инсценировал изъятие у него средств прямо на глазах у владельцев жилплощади.

В Санкт-Петербурге задержали адвоката и его подельников, которые помогали провернуть мошенническую схему с кражей 6,4 млн рублей. Напарниками юриста в преступлении стали бывшие сотрудники МВД пенсионного возраста, – рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Северной столице.

По версии следствия, фигурант, являясь действующим адвокатом, по просьбе своих знакомых, постоянно проживающих заграницей, продал принадлежащую им квартиру в Санкт-Петербурге за 6,4 млн рублей, при этом деньги передавать им не планировал, а решил присвоить их себе. Для этого он решил инсценировать перед своими друзьями якобы законное изъятие у него указанных денежных средств. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

В начале сентября злоумышленник встретился со знакомыми в кафе на улице Смолячкова, чтобы якобы передать им вырученные деньги. На месте адвокат, заручившись поддержкой двух подельников, инсценировал перед друзьями изъятие у него денежных средств.

Позже пострадавшие раскусили план юриста и обратились в полицию. Сегодня при содействии сотрудников петербургского управления МВД адвокат вместе с напарниками по преступлению был задержан. Им предъявлено обвинение. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что петербургский суд обязал мужчину прибраться в своей квартире на Северном проспекте впервые за 6 лет.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу