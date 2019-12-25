Суд Петербурга обязал мужчину убрать в своей квартире на Северном проспекте впервые за 6 лет

Согласно материалам дела, все жильцы на лестничной площадке страдают от тараканов, грязи и сильного запаха.

Под контролем судебных приставов Петербурга квартиру должника очистили от мусора и насекомых впервые за 6 лет. Об этом 11 декабря сообщили в ГУ ФССП России по городу.

Жильцы дома по Северному проспекту боролись с соседом, устроившим из своего жилья, где он проживает с маленькой дочерью, свалку. Было возбуждено исполнительное производство об обязании 53-летнего мужчины привести квартиру в надлежащее состояние. В районный суд с иском к нему обратилась соседка.

Согласно материалам дела, все жильцы на лестничной площадке страдают от тараканов, грязи и сильного запаха. Петербуржец не убирал с 2019 года.

Судебный пристав пришел к должнику и уведомил о необходимости исполнить судебное решение. Но добровольно мужчина не решился на уборку, тогда вынесли исполнительский сбор. После этого проблемный сосед приступил к очистке своей квартиры.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу