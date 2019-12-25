СК по Петербургу: сегодня около 30 студентов Педиатрического университета доставлены в следственный отдел

Следствием установлено, что не позднее июня 2023 года приезжий получил от студентов одного из высших учебных заведений на банковскую карту 71 тысячу рублей и передал их сотрудникам учреждения за фиктивную сдачу экзаменов и зачетов.

В СК по Санкт-Петербургу проводятся следственные действия со студентами медицинского ВУЗа. Следственным отделом по Выборгскому району расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве).

Следствием установлено, что не позднее июня 2023 года приезжий получил от студентов одного из высших учебных заведений на банковскую карту 71 тысячу рублей и передал их сотрудникам учреждения за фиктивную сдачу экзаменов и зачетов. Следователями установлены двое преподавателей, которые привлечены к уголовной ответственности по ст. 290 УК РФ (получение взятки), а также студенты, передававшие им деньги через посредника.

Сегодня в следственный отдел по Выборгскому району доставлены около 30 студентов заведения для проведения с ними следственных действий, по результатам которых их действиям будет дана правовая оценка.

Тем временем, в СПбГПМУ прокомментировали визит правоохранителей.

Фото: ВКонтакте/ Педиатрический университет | СПбГПМУ