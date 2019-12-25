Житель Колпино разбил домофоны в детском саду и доме

Мужчину доставили в 55-й отдел полиции, позже – в медицинское учреждение.

Росгвардейцы задержали мужчину, который молотком разбил панель домофона в детском саду в Колпино. Его передали медикам, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Неадекват днем 15 апреля подошел к ограде учреждения на проспекте Ленина и нанес несколько ударов инструментом. Все дети находились в этот момент в здании, персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

К месту приехали сотрудники вневедомственной охраны. Они установили, что правонарушитель сразу после пошел к расположенному неподалеку дому. Там он тоже разбил домофон, затем зашел в парадную, где его и поймали. Молоток изъяли. Злоумышленником оказался 53-летний местный житель, мужчину доставили в 55-й отдел полиции, позже – в медицинское учреждение.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина отправлен в СИЗО за драку на Южной дороге.

Фото: Piter.TV