Мужчина отправлен в СИЗО за драку на Южной дороге

Его защита настаивает, что фигурант дела действовал в рамках самообороны.

Петроградский районный суд Северной столицы отправил под стражу до 13-го июня Вигена Оганезова, которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, – передают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Согласно версии следствия, ночью 13-го апреля фигурант дела, находясь у дома №16 по Южной дороге, повздорил с человеком и напал на него. В качестве оружия Оганезов использовал неустановленный предмет, которым он нанес потерпевшему колото-резанное ранение грудной клетки.

Накануне мужчина был задержан. Обвинение ему пока что не предъявлялось. Защита Оганезова возражала против меры пресечения, утверждала, что действия подсудимого были квалифицированы неверно – по версии защитника, мужчина действовал в рамках допустимой самообороны. Его адвокат просил домашний арест.

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Фото: Piter.TV