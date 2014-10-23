Двух петербуржцев отправили колонию за избиение женщины на Литейном

Злоумышленники сломали потерпевшей челюсть.

Дзержинский районный суд Северной столицы огласил приговор Виталию Щербуку и Константину Эрзину, которые были признаны виновными в нанесении тяжкого вреда здоровью, – сообщают в Объединенной пресс-службе петербургских судов.

Как установили в суде, инцидент имел место во дворе дома №46 по Литейному проспекту. Эрзин, воспользовавшись малозначительным поводом, напал на женщину. Он нанес ей один сильный удар по голове, отчего потерпевшая упала на скамейку и не вставала. В свою очередь Щербук ударил пострадавшую коленом в живот.

В результате указанных совместных преступных действий Эрзина и Щербука потерпевшей Б. был причинен перелом нижней челюсти и закрытая травма живота, что расценивается как тяжкий вред. После применения насилия фигуранты скрылись с места преступления, а потерпевшая была госпитализирована в СПб ГБУЗ "Александровская больница". Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Константину Эрзину назначили 5 лет лет в колонии строгого режима, Щербуку – 5,5 лет.

Ранее мы рассказывали, что десять суток ареста дали мужчине, который матерился и приставал к людям в ТРК "Меркурий".

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