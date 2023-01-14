Десять суток ареста дали мужчине, который матерился и приставал к людям в ТРК "Меркурий"

Злоумышленник был поражен "несправедливостью этого мира к нему" и потому начал неадекватничать.

Приморский районный суд Северной столицы привлек к ответственности Владислава Поваляева, который ругался матом и приставал к посетителям ТРК "Меркурий", – передают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Все произошло вечером 19 апреля. Мужчина громко кричал, матерился, размахивал руками, оскорбительно приставал к прохожим, словом, всячески нарушал общественный порядок.

Свою вину в суде Поваляев признал. По словам мужчины, его неадекватные действия спровоцировал охранник торгового центра, который "косо" на него посмотрел. Оскорбительные поведение объяснил тем, что почувствовал "несправедливость этого миру к нему".

Суд назначил Поваляеву 10 суток административного ареста.

Ранее мы сообщали, что в СИЗО отправили петербуржца, который подозревается в тушении сигарет об сожительницу. Мужчина, как считают правоохранители, не только тушил о женщину сигареты, но также и избивал ее. Сам злоумышленник вину отрицает и говорит, что после конфликта он с сожительницей пошел жарить пельмени.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга