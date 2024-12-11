Гулявшего в колготках по Купчино мужчину арестовали на 10 суток

На такой поступок его вдохновили фильмы для взрослых.

Суд Фрунзенского района Северной столицы привлек к административной ответственности местного жителя, который разгуливал по Софийской улице в чересчур прозрачных колготках и всячески нарушал общественный порядок. По данным Объединенной пресс-слжубы петербургских судов, его арестовали на 10 суток.

Происшествие имело место 25 февраля. Фигурант дела, выйдя с утра на улицу, у дома №44 начал ругаться матом, размахивать руками и оскорблять проходящую мимо женщину. На замечания людей не реагировал, но при этом пританцовывал в своем излишне откровенном "наряде".

Медведев вину признал, в содеянном раскаялся, пояснил, что нарушил общественный порядок по причине того, что много и долго просматривал изображения, где люди переодеваются и меняют имидж, пересмотрел порнографические фильмы, после чего захотел выглядеть так же. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Как отмечают в пресс-службе, алкоголь и наркотики мужчина не употребляет, ходит на приемы к психологу, который прописал гражданину таблетки оранжевого цвета (их названия фигурант дела не помнит). Сейчас гражданин не трудоустроен, хотя и отметил, что не так давно был на собеседовании.

Ранее мы сообщали, что студентам СПбГУ задержали стипендии из-за кибератаки на сервисы университета.

Фото: Telegram / Нетипичный Питер