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Студентам СПбГУ задержали стипендии из-за кибератаки на сервисы университета
Сегодня, 21:20
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Студентам СПбГУ задержали стипендии из-за кибератаки на сервисы университета

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"Электронная инфраструктура" вуза лежит с субботы.

Студентам СПбГУ задержали стипендии в связи с тем, что все интернет-сервисы университета неактивны с субботы, 1 марта. Об этом сообщили в вузовской пресс-службе.

1 марта произошла кибератака на виртуальную серверную инфраструктуру Санкт-Петербургского государственного университета, в результате которой в том числе нарушена работоспособность информационных систем СПбГУ. В настоящее время принимаются меры по устранению последствий кибератаки и восстановлению работоспособности информационных систем СПбГУ.

СПбГУ

При этом студентов заверили, что их стипендии будут начилены обучающимся 6 марта.

Ранее мы сообщали, что мастер по ремонту украл у хозяев квартиры на Магнитогорской 3 млн рублей.

Фото: Pexels

Теги: кибератака, спбгу, стипендии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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