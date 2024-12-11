Студентам СПбГУ задержали стипендии из-за кибератаки на сервисы университета

"Электронная инфраструктура" вуза лежит с субботы.

Студентам СПбГУ задержали стипендии в связи с тем, что все интернет-сервисы университета неактивны с субботы, 1 марта. Об этом сообщили в вузовской пресс-службе.

1 марта произошла кибератака на виртуальную серверную инфраструктуру Санкт-Петербургского государственного университета, в результате которой в том числе нарушена работоспособность информационных систем СПбГУ. В настоящее время принимаются меры по устранению последствий кибератаки и восстановлению работоспособности информационных систем СПбГУ. СПбГУ

При этом студентов заверили, что их стипендии будут начилены обучающимся 6 марта.

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