В СПбГУ проводят противоэпидемические мероприятия из-за инфекции у преподавателя

В Санкт-Петербургском государственном университете реализуют комплекс противоэпидемических мер в связи с выявлением заболевания у одного из преподавателей. Информацию об этом в виртуальной приемной вуза сообщил проректор по правовым вопросам Юрий Пенов.
По информации администрации, сигнал о болезни поступил в университет еще 27 февраля. В настоящее время совместно с территориальными органами Роспотребнадзора и профильными медицинскими учреждениями обеспечивается проведение всех необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий.
В пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по городу и области уточнили, что специалисты уже определили круг лиц, контактировавших с заболевшим. Организовано их медицинское обследование, а также проводятся дезинфекционные работы.
По данным местных средств массовой информации, у преподавателя диагностировали туберкулез. Официального подтверждения этой информации от университета или надзорного ведомства пока не поступало.
