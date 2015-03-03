В Петербурге ушёл из жизни профессор СПбГУ Давид Раскин

В Санкт-Петербурге на 81-м году жизни скончался доктор исторических наук, профессор СПбГУ Давид Раскин. Информация о смерти выдающегося учёного, наступившей 5 апреля, появилась в официальном сообщении пресс-службы университета.

Покойный входил в число ключевых отечественных экспертов по работе с архивными документами. Почти 45 лет он трудился в Российском государственном историческом архиве и долгое время возглавлял там отдел научных публикаций. С 2004 года Раскин являлся профессором СПбГУ, где читал лекции и обучал студентов-историков методам корректного исследования древних текстов.

Уроженец Ленинграда 1946 года рождения, он начал научную карьеру ещё в студенческие годы под руководством историка Александра Шапиро. Наставник посоветовал ему заняться изучением крестьянских жалоб, и эта работа впоследствии превратилась в дело всей жизни. Результаты трудов легли в основу множества учебников, монографий и справочников, востребованных исследователями по всей России.

За свои заслуги Раскин удостоился почётного знака "Почётный архивист", а также входил в научные советы крупных архивных и академических организаций. Информация о дате и месте прощания с покойным будет объявлена дополнительно.

Фото: пресс-служба Петербургского государственного университета.