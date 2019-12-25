Молодые петербуржцы назвали главные требования к работодателю

Эксперты считают, что работодателям стоит учитывать эти тенденции, чтобы привлекать молодых специалистов в условиях высокой конкуренции.

Исследование hh.ru показало, какие факторы оказываются решающими для молодежи Санкт-Петербурга при выборе работы. В опросе участвовали соискатели в возрасте от 14 до 35 лет, и их приоритеты заметно отличаются как от общероссийских, так и от запросов жителей других регионов.

Главным условием трудоустройства петербуржцы называют высокий уровень зарплаты — его выбрали 63% опрошенных. Стабильность компании оказалась на втором месте (57%). Также большое значение имеют дружеская атмосфера в коллективе (55,3%) и возможность сохранять баланс между карьерой и личной жизнью (51,7%). Петербургская молодежь чаще, чем в среднем по стране, ценит корпоративные бонусы — от медицинской страховки до спортивных мероприятий и программ поддержки сотрудников.

Среди гендерных различий выделяется то, что мужчины чаще ориентируются на доход и карьерный рост, а женщины — на комфортные условия и психологическую атмосферу. Например, высокий заработок как ключевой фактор отметили 61,3% мужчин и только 49% женщин. Зато для женщин важнее коллектив и баланс между работой и личным временем.

В разных сферах критерии тоже различаются. В IT и юриспруденции соискатели чаще всего ставят во главу угла зарплату (70,8% и 87,9%). В творческих профессиях и образовании более значимой становится возможность заниматься интересными проектами и корпоративная культура. В медицине важны стабильность и перспективы роста, а в торговле и сфере услуг — гибкий график и атмосфера в команде.

По словам руководителя пресс-службы hh.ru в регионах Марии Бузуновой, петербургская молодежь демонстрирует "зрелый подход к выбору работы, сочетая материальные ожидания с вниманием к условиям труда". Эксперты считают, что работодателям стоит учитывать эти тенденции, чтобы привлекать молодых специалистов в условиях высокой конкуренции.

Фото: unsplash (Alesia Kazantceva)