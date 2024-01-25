Жителям Петербурга перечислили сигналы тела, которые говорят о выгорании

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" карьерный консультант Светлана Скакун перечислила сигналы тела, которые говорят о выгорании.
В частности, по словам специалиста, при выгорании могут возникать проблемы со сном: трудности с засыпанием и утренним подъемом, а также перерывы ночью.
Выгорание – это не что-то точечное. Не бывает так, что на работе выгорел, а дома все хорошо. Это общее состояние.
Светлана Скакун, карьерный консультант
При этом, если вы находитесь в состоянии выгорания, самое плохое, что можно сделать, – надеяться на то, что работа все наладит. Для начало необходимо восстановиться.
Прямо сегодня приучите себя тормозить, делать паузу и задавать себе вопросы: "Что я сейчас чувствую? Как мое тело себя чувствует?". Если понимаете, что устали, отложите телефон, выйдите туда, где есть природа, деревья, просто полчаса погуляйте в тишине. Это банально, но работает. Мозгу нужно отключаться, а мы в постоянном информационном шуме не даем ему этого делать, поэтому начинается выгорание.
Светлана Скакун, карьерный консультант
Фото: unsplash
