Жителям Петербурга перечислили сигналы тела, которые говорят о выгорании

При выгорании могут возникать проблемы со сном.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" карьерный консультант Светлана Скакун перечислила сигналы тела, которые говорят о выгорании.

В частности, по словам специалиста, при выгорании могут возникать проблемы со сном: трудности с засыпанием и утренним подъемом, а также перерывы ночью.

Выгорание – это не что-то точечное. Не бывает так, что на работе выгорел, а дома все хорошо. Это общее состояние. Светлана Скакун, карьерный консультант

При этом, если вы находитесь в состоянии выгорания, самое плохое, что можно сделать, – надеяться на то, что работа все наладит. Для начало необходимо восстановиться.

Прямо сегодня приучите себя тормозить, делать паузу и задавать себе вопросы: "Что я сейчас чувствую? Как мое тело себя чувствует?". Если понимаете, что устали, отложите телефон, выйдите туда, где есть природа, деревья, просто полчаса погуляйте в тишине. Это банально, но работает. Мозгу нужно отключаться, а мы в постоянном информационном шуме не даем ему этого делать, поэтому начинается выгорание. Светлана Скакун, карьерный консультант

Ранее мы рассказывали о том, что психолог объяснила, почему восстановление от работы не связано с потраченным временем.

Фото: unsplash