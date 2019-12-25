  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Психолог объяснила, почему восстановление от работы не связано с потраченным временем
Сегодня, 15:43
135
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Психолог объяснила, почему восстановление от работы не связано с потраченным временем

0 0

По словам эксперта, сокращение рабочих часов в пятницу не станет панацеей.

Психолог Татьяна Гилева объяснила, почему восстановление от работы не связано с потраченным временем. Об этом она рассказала телеканалу "360".

По словам эксперта, людям необходимо отдыхать после трудовой недели. Она подчеркнула, что правильное восстановление определяется не количеством дней, а качеством проведенного свободного времени. Гилева считает, что сокращение рабочих часов в пятницу не станет панацеей.

Ранее жена Алибасова ответила на слухи о болезни продюсера.

Фото: Piter.tv

Теги: восстановление, мнение эксперта, психолог, работа
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии