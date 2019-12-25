У преподавателя СПбГУ выявили туберкулез

У сотрудника Санкт-Петербургского государственного университета выявили инфекционное заболевание. В связи с этим региональный Роспотребнадзор 19 марта проводит санитарно-эпидемиологическое расследование.

В настоящее время определен круг контактных лиц, организовано их обследование. Также проводятся дезинфекционные мероприятия. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

По информации tg-канала "Mash на Мойке", преподаватель кафедры иностранных языков болеет туберкулезом. В основном мужчина вел пары в корпусе на улице Смольного.

