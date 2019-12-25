У преподавателя СПбГУ выявили туберкулез
Сегодня, 14:21
У преподавателя СПбГУ выявили туберкулез

В настоящее время определен круг контактных лиц, организовано их обследование.

У сотрудника Санкт-Петербургского государственного университета выявили инфекционное заболевание. В связи с этим региональный Роспотребнадзор 19 марта проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. 

Також проводятся дезинфекционные мероприятия. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора. 

По информации tg-канала "Mash на Мойке", преподаватель кафедры иностранных языков болеет туберкулезом. В основном мужчина вел пары в корпусе на улице Смольного. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге и Ленинградской области снизилась заболеваемость ОРВИ, гриппом и коронавирусом. В городе зафиксировали спад на 15%, в области – на 27%. Кроме того, отступает и ковид: заболеваемость COVID-19 понизилась на 33,6% и 42,7% соответственно.

Фото: Piter.TV 

