Почетный профессор СПбГУ Ярослав Слинин умер на 95-м году жизни

В возрасте 94 лет ушел из жизни почетный профессор СПбГУ Ярослав Слинин. Печальную весть распространила пресс-служба университета.
Почти шесть десятилетий Ярослав Анатольевич посвятил преподавательской деятельности в стенах alma mater. Длительное время он руководил кафедрой логики, занимал пост заместителя декана по научной работе. Профессор также возглавлял диссертационный совет и был председателем редакционно-издательского совета философского факультета.
Путь в большую науку для Слинина начался с технического образования. В 1956 году он окончил радиотехнический факультет Ленинградского политехнического института, после чего работал в оборонном НИИ. В СПбГУ профессор пришел спустя десять лет и остался там навсегда.
В университете отметили неоценимый вклад педагога в воспитание молодых кадров. Под его руководством десятки студентов защитили курсовые и дипломные работы, аспиранты подготовили кандидатские и докторские диссертации. К
Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета
