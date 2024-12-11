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Мастер по ремонту украл у хозяев квартиры на Магнитогорской 3 млн рублей
Сегодня, 19:45
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Мастер по ремонту украл у хозяев квартиры на Магнитогорской 3 млн рублей

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Он воспользовался тем, что их не было дома.

Прокуратура Красногвардейского района Северной столицы утвердила обвинительное заключение в отношении 43-летнего ленинградца, которое подозревают в совершении кражи в особо крупном размере, – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Санкт-Петербурга.

Как выяснили следователи, обвиняемый, будучи мастером по ремонту, в период с 21 по 25 февраля 2024 года оказывал профессиональные услуги семье, проживающей на Магнитогорской улице. В один из дней он, воспользовавшись отсутствием хозяев и имея в своем распоряжении ключи от квартиры, похитил у нанимателей 3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Санкт-Петербурга

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Фото: Piter.TV

Теги: 158 ук рф, магнитогорская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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