Мастер по ремонту украл у хозяев квартиры на Магнитогорской 3 млн рублей

Он воспользовался тем, что их не было дома.

Прокуратура Красногвардейского района Северной столицы утвердила обвинительное заключение в отношении 43-летнего ленинградца, которое подозревают в совершении кражи в особо крупном размере, – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Санкт-Петербурга.

Как выяснили следователи, обвиняемый, будучи мастером по ремонту, в период с 21 по 25 февраля 2024 года оказывал профессиональные услуги семье, проживающей на Магнитогорской улице. В один из дней он, воспользовавшись отсутствием хозяев и имея в своем распоряжении ключи от квартиры, похитил у нанимателей 3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу. Прокуратура Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали о том, что на актера Глеба Калюжного завели дело об уклонении от армии.

Фото: Piter.TV