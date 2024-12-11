На актера Глеба Калюжного завели дело об уклонении от армии

В отношении 26-летнего российского актера Глеба Калюжного возбудили уголовное дело об уклонении от воинской службы. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы рассказывают РИА Новости.
Калюжный стал известен после участия в сериале "Вампиры средней полосы". Он также отметился в "Трудных подростках" и "Черной весне". По данным журналистов, дело завели в связи с "продолжительным уклонением Калюжного от прохождения срочной службы".
Ранее мы сообщали, что экс-главврача больницы № 20 Суровцеву объявили в розыск.
Фото: Кадр из первого сезона сериала "Вампиры средней полосы"
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