На актера Глеба Калюжного завели дело об уклонении от армии

Звезде "Вампиров средней полосы" грозит до двух лет лишения свободы.

В отношении 26-летнего российского актера Глеба Калюжного возбудили уголовное дело об уклонении от воинской службы. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы рассказывают РИА Новости.

Калюжный стал известен после участия в сериале "Вампиры средней полосы". Он также отметился в "Трудных подростках" и "Черной весне". По данным журналистов, дело завели в связи с "продолжительным уклонением Калюжного от прохождения срочной службы".

Ранее мы сообщали, что экс-главврача больницы № 20 Суровцеву объявили в розыск.

Фото: Кадр из первого сезона сериала "Вампиры средней полосы"