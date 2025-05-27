СМИ рассказали о том, как Глеба Калюжного проводили в армию

Актер выразил благодарность съемкам фильма "Малыш" на Донбассе.

Звезда российского сериала "Вампиры средней полосы" и фильма "Красный шелк" Глеб Калюжный отдал лейтенанту гражданский паспорт в призывном пункте и отправился служить в армию. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделал генеральный продюсер ГКС-МЕДИА Григорий Сухов. Он объяснил, что актера в Москве проводили родственники и друзья. Ранее по социальным сетям распространились сведения о том, что Глеб Калюжный прибыл к призывному пункту на черном "гелике". Когда автомобиль подъехал к месту сбора призывников, то заиграла песня из телевизионного сериала "Солдаты".

Настроение боевое, у Глеба мужественный стержень присутствует, готов ко всем тяготам и лишениям воинской службы. Григорий Сухов, гендиректор ГКС-МЕДИА

Продюсер уточнил, что молодой артист самостоятельно принял решение о прохождение срочной военной службы. По словам человека, знакомого с этой ситуацией, после завершения съемок в фильме "Малыш" на Донбассе выбор Глеба Калюжного укоренился "уже железобетонно", В результате актер закрыл имеющиеся у него вопросы по учебе. Он вернется к образованию после прохождения службы.

Актер из сериала "Великолепный век" получил тюремный срок за протесты в Стамбуле.

Фото и видео: 360.ru