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Актер Глеб Калюжный отправится в армию весной
Сегодня, 19:55
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Актер Глеб Калюжный отправится в армию весной

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Он пришел в военкомат и "договорился".

Российский актер Глеб Калюжный, на которого накануне завели уголовное дело за уклонение от армии, отправится служить уже этой весной. Об этом рассказали в "Коммерсанте".

По информации журналистов, актер явился в военкомат 6 марта, где "договорился" отправиться служить. По данным РИА Новости, актер вместе с адвокатом также связывался со следователем, с которым решался вопрос о прекращении запущенного делопроизводства.

Ранее на Piter.TV: Валерий Залужный: в Украине сейчас практически некому реально воевать.

Фото: Telegram / Глеб Калюжный | KALYZHNYY

Теги: вампиры средней полосы, глеб калюжный, уклонение от армии
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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