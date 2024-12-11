Против актера Калюжного завели дело из-за неявки в военкомат

Сообщается, что у него не было оснований для отсрочки или освобождения от службы.

Против российского актера Глеба Калюжного завели уголовное дело из-за неявки в военкомат. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на правоохранительные органы

По данным следствия, в октябре 2024 года Калюжный был уведомлен о необходимости явиться в военкомат. Однако 28-летний актер не явился туда. Также сообщается. что у него не было оснований для отсрочки или освобождения от службы.

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Фото: Piter.tv