Британский наемник Андерсон, попавший в плен в Курской области, получил 19 лет лишения свободы

Решением суда он будет отбывать первые пять лет в тюрьме, а остальной срок – в исправительной колонии строгого режима.

Британский наемник Джеймс Андерсон, попавший в плен в Курской области, получил 19 лет лишения свободы решением суда. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ноябре 2024 года наемник в составе подразделений ВФУ незаконно вторгся на территорию России. Его обвинили в совершении преступления против мирного населения. Следствие и суд установили, что Андерсон в качестве наемника за материальное вознаграждение принимал непосредственное участие в вооруженном конфликте на территории РФ. Решением суда он будет отбывать первые пять лет в тюрьме, а остальной срок – в исправительной колонии строгого режима.

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Видео: Telegram / Следком