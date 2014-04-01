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Mash: уклонявшийся от службы актер Калюжный получил отсрочку
Сегодня, 10:52
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Mash: уклонявшийся от службы актер Калюжный получил отсрочку

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Отмечается, что он появится в военкомате не раньше мая.

Уклонявшийся от службы актер Глеб Калюжный получил отсрочку. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, 26-летний актер появится в военкомате не раньше мая 2025 года. Отмечается, что Калюжный это сделает после весенней сессии и окончания съемок в патриотических проектах. Напомним, против него возбудили уголовное дело по статье об уклонении от службы в армии.

Ранее мы сообщали, что актер сериала "Солдаты" Кассинский устроил дебош в поезде.

Фото: Piter.tv

Теги: армия, глеб калюжный, отсрочка, сессия, съемки
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура,

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