Актер сериала "Солдаты" Кассинский устроил дебош в поезде

В вагоне-ресторане жена актера села за столик, где отдыхали несколько мужчин и женщина.

Актер сериала "Солдаты" Павел Кассинский устроил дебош в поезде. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в поезде №44, который следовал по маршруту Имеретинский курорт – Москва. В вагоне-ресторане жена актера села за столик, где отдыхали несколько мужчин и женщина. По словам последней, супруга Кассинского увела ее мужа в сторону туалета. Женщина подошла к актеру и обо всем рассказала, но тот начал материться и угрожать ей.

Ранее мы сообщали, что петербургские полицейские установили дебошира, угрожавшего пассажирам автобуса пистолетом.

Видео: Telegram / Mash