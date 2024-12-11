Петербургские полицейские установили дебошира, угрожавшего пассажирам автобуса пистолетом

Им оказался 17-летний уроженец Мурманска, проживающий в городе Никольское Тосненского района Ленобласти.

В Петербурге полицейские установили предполагаемого дебошира, угрожавшего пассажирам автобуса пневматическим пистолетом. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 12 января в полицию от 41-летнего водителя пассажирского автобуса № 96 поступило сообщение о конфликте в салоне, в ходе которого один из его участников пригрозил своим оппонентом предметом, похожим на пистолет, после чего вышел на остановке. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Полиция разыскала агрессивного пассажира. Им оказался 17-летний уроженец Мурманска, проживающий в городе Никольское Тосненского района Ленобласти. Молодой человек рассказал, что поругался с двумя пассажирами, которые, по его мнению, невежливо отреагировали на его замечание. Полицейские изъяли у юноши пневматический пистолет. Молодой человек также может быть причастен к ряду других противоправных действий, в том числе к трэш-блогингу.

Ранее пассажир самолета, который следовал из Саратова в Петербург, устроил дебош.

Видео: МВД