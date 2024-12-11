Пассажир самолета, который следовал из Саратова в Петербург, устроил дебош

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по пп. "а", "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Транспортная полиция в аэропорту Пулково в Петербурге привлекла к уголовной ответственности пассажира самолета. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

К воздушному судну, которое летело из Саратова, потребовали наряд правоохранителей. На борту был нетрезвый 57-летний пассажир. Мужчина выражался нецензурной бранью, а также вступил в конфликт с другим пассажиром и схватил его за шею.

В настоящее время дознанием линейного отдела МВД России в Пулково в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по пп. "а", "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы, сейчас ему избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

Помимо этого, составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

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Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО