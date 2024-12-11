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В поезде из Самары в Петербург мужчина упал на беременную девушку
Сегодня, 11:58
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В поезде из Самары в Петербург мужчина упал на беременную девушку

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Пострадавшую накануне госпитализировали в НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.

В поезде из Самары в Петербург пострадала беременная учительница. 

По информации "Фонтанки", на территории Московской области на девушку с верхней полки упал мужчина. Пострадавшую накануне госпитализировали в НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. 

У находящейся на четвертом месяце беременности пассажирки диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение и переломы плюсневых костей правой стопы. 

Ранее мы рассказывали о том, что в центре Петербурга на девушку с крыши упала глыба льда. 

Фото: Piter.TV 

Теги: московская область, нии скорой помощи имени джанелидзе, происшествие в поезде
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости России,

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