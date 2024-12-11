В поезде из Самары в Петербург мужчина упал на беременную девушку

Пострадавшую накануне госпитализировали в НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.

В поезде из Самары в Петербург пострадала беременная учительница.

По информации "Фонтанки", на территории Московской области на девушку с верхней полки упал мужчина. Пострадавшую накануне госпитализировали в НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.

У находящейся на четвертом месяце беременности пассажирки диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение и переломы плюсневых костей правой стопы.

Ранее мы рассказывали о том, что в центре Петербурга на девушку с крыши упала глыба льда.

Фото: Piter.TV