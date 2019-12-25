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Похищенную петербурженку увезли в Московскую область
Сегодня, 15:41
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Похищенную петербурженку увезли в Московскую область

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Подозреваемых доставили в Северную столицу, им предъявили обвинение в похищении человека.

Двое мужчин и женщина похитили жительницу Петербурга и увезли ее в Московскую область. Все произошло еще в марте, пишет 9 сентября "Бриф24".

Следствие утверждает, что сообщники выкрали знакомую одного из фигурантов и, угрожая насилием и ножом, усадили девушку в автомобиль ради вымогательства денег. Далее потерпевшая оказалась в подмосковном Чехове, она находилась там до 3 апреля. Петербурженка смогла выбраться из квартиры, чтобы обратиться в полицию. 

Подозреваемых доставили в Северную столицу, им предъявили обвинение в похищении человека. Следствие продолжает собирать доказательства и устанавливать все обстоятельства случившегося. 

Ранее мы рассказывали о том, что по делу о похищении человека в 2025 году задержали еще двоих петербуржцев. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: московская область, происшествия
Категории: Новости России, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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