По делу о похищении человека в 2025 году задержали еще двоих петербуржцев

Похитители, угрожая пистолетом, посадили жертву в автомобиль и увезли в лес около Мурино, где ограбили.

Полицейские задержали еще двоих подозреваемых по делу о разбойном нападении и похищении человека. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Преступление было совершено в декабре прошлого года на Апрельской улице, тогда поймали только двоих мужчин. Похитители, угрожая пистолетом, посадили жертву в автомобиль и увезли в лес около Мурино. У потерпевшего украли мобильный телефон за 133 тыс. рублей и 44,1 тыс. рублей наличными. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ, задержанных заключили под стражу. В июле завели еще одно дело по пп. "а", "в", "г", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ. На одного фигуранта возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 223 УК РФ из-за обнаружения у него самодельного оружия.

Соучастниками оказались местные жители в возрасте 20 и 23 лет, младшего ранее уже судили. В их квартирах провели обыски.

Ранее мы рассказывали о том, что подростки дважды ограбили юношу в Невском районе.

Видео: пресс-служба МВД России