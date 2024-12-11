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В центре Петербурга на девушку с крыши упала глыба льда

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Кроме того, на Заусадебной улице сосульки упали на 34-летнего мужчину.

Петербурженка пострадала из-за падения на нее глыбы льда в центре города. Об этом рассказали в прокуратуре 9 января. 

Отмечается, что инцидент произошел на улице Правды. Так, 26-летняя девушка шла вдоль дома, и в этот момент на голову ей свалился пласт снега, отмечает tg-канал "Mash на Мойке". Пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. 

Кроме того, на Заусадебной улице в Приморском районе сосульки упали на 34-летнего мужчину. Ему тоже потребовалась помощь медиков. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге глыба льда упала с крыши на шедшую из музея школьницу. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: падение наледи с крыши, улица правды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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