Полицейские проверили мигрантов в доме на улице Правды, где идет капремонт

По итогам рейда 12 иностранцев доставили в отдел и привлекли к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ.

Полицейские Петербурга провели миграционный рейд в доме по улице Правды, где проводится капитальный ремонт. Всего проверили 80 человек, из которых 59 оказались иностранцами, рассказали в МВД России.

Некоторые приезжие попытались скрыться еще до начала проверки: они выпрыгивали из окон здания и спускались по строительным лесам. Кто-то прятался в подвальных помещениях. Но это не помогло, и всех беглецов поймали. Причиной испуга стали поддельные документы о регистрации.

По итогам рейда 12 мигрантов доставили в отдел и привлекли к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ. Их ждет процедура выдворения за пределы страны.

Подобные проверочные мероприятия находятся на контроле руководства полицейского Главка и проводятся на постоянной основе. Пресс-служба МВД России

Ранее на Piter.TV: в здании лицея на Социалистической проверили около 30 мигрантов.

Видео: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти