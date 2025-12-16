Полицейские проверили мигрантов в доме на улице Правды, где идет капремонт

Полицейские Петербурга провели миграционный рейд в доме по улице Правды, где проводится капитальный ремонт. Всего проверили 80 человек, из которых 59 оказались иностранцами, рассказали в МВД России.
Некоторые приезжие попытались скрыться еще до начала проверки: они выпрыгивали из окон здания и спускались по строительным лесам. Кто-то прятался в подвальных помещениях. Но это не помогло, и всех беглецов поймали. Причиной испуга стали поддельные документы о регистрации.
По итогам рейда 12 мигрантов доставили в отдел и привлекли к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ. Их ждет процедура выдворения за пределы страны.
Подобные проверочные мероприятия находятся на контроле руководства полицейского Главка и проводятся на постоянной основе.
Пресс-служба МВД России
Ранее на Piter.TV: в здании лицея на Социалистической проверили около 30 мигрантов.
Видео: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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