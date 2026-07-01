В Невском районе прошёл миграционный рейд: к ответственности привлечены 9 нелегальных рабочих

В результате проверки было установлено, что 9 из них работали с нарушением установленного порядка, не имея необходимых разрешительных документов.

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти совместно с бойцами специального полка провели проверку на территории строящегося жилого комплекса на улице Тельмана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе рейда полицейские проверили 68 иностранных граждан, задействованных на объекте. В результате проверки было установлено, что 9 из них работали с нарушением установленного порядка, не имея необходимых разрешительных документов.

Все нарушители привлечены к административной ответственности по статье 18.10 КоАП РФ. Им назначены административные штрафы, после чего нелегальные рабочие будут выдворены за пределы Российской Федерации. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают юридическое лицо, ответственное за привлечение нелегалов, для привлечения его к ответственности по статье 18.15 КоАП РФ.

Подобные профилактические мероприятия, направленные на соблюдение миграционного законодательства, проводятся на регулярной основе по инициативе руководства полицейского главка.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти