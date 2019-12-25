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Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту сноса дымовой трубы Синодальной типографии
Сегодня, 10:26
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Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту сноса дымовой трубы Синодальной типографии

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Следователи организовали процессуальную проверку по ст. 243 УК РФ.

В центральный аппарат СК РФ доложат о ходе проверки по факту незаконного сноса объекта культурного наследия федерального значения в Петербурге, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Напомним, на улице Правды в настоящее время идет снос дымовой трубы, расположенной на территории Синодальной типографии. В СК РФ с просьбой остановить демонтаж обратились градозащитники. 

Следователи организовали процессуальную проверку по ст. 243 УК РФ. 

Глава ведомства поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Пресс-служба СК РФ 

Фото: Telegram / SOS СПб СНОС

Теги: незаконный снос, ск рф, улица правды
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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