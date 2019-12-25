Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту сноса дымовой трубы Синодальной типографии

Следователи организовали процессуальную проверку по ст. 243 УК РФ.

В центральный аппарат СК РФ доложат о ходе проверки по факту незаконного сноса объекта культурного наследия федерального значения в Петербурге, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, на улице Правды в настоящее время идет снос дымовой трубы, расположенной на территории Синодальной типографии. В СК РФ с просьбой остановить демонтаж обратились градозащитники.

Следователи организовали процессуальную проверку по ст. 243 УК РФ.

Глава ведомства поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Пресс-служба СК РФ

Фото: Telegram / SOS СПб СНОС