Стартовал снос дымовой трубы Синодальной типографии в Петербурге

Градозащитники обратились в прокуратуру Петербурга, СК РФ и полицию, потребовав остановить снос.

В Петербурге начался снос дымовой трубы на территории Синодальной типографии по адресу: улица Правды, 15. Градозащитники забили тревогу, поскольку постройка является объектом культурного наследия федерального значения, заявили активисты в tg-канале "SOS СПб СНОС".

Котельная и дымовая труба построены в 1889 году, они находятся под охраной как исторические здания.

Дымовые трубы имеют особую ценность для восприятия подлинной исторической среды Санкт-Петербурга. Их осталось уже очень мало, и сейчас варварски уничтожается последняя в округе. Рядом с котельной видны остатки снесенного ранее – также незаконно – исторического флигеля (адрес – Социалистическая ул., д. 7/11, лит. В). Tg-канал "SOS СПб СНОС"

Градозащитники обратились в прокуратуру Петербурга, СК РФ и полицию, потребовав остановить снос.

Ранее на Piter.TV: комбинат имени Кирова частично снесут на Синопской набережной.

Фото: Telegram / SOS СПб СНОС