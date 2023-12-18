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Стартовал снос дымовой трубы Синодальной типографии в Петербурге
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Стартовал снос дымовой трубы Синодальной типографии в Петербурге

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Градозащитники обратились в прокуратуру Петербурга, СК РФ и полицию, потребовав остановить снос.

В Петербурге начался снос дымовой трубы на территории Синодальной типографии по адресу: улица Правды, 15. Градозащитники забили тревогу, поскольку постройка является объектом культурного наследия федерального значения, заявили активисты в tg-канале "SOS СПб СНОС". 

Котельная и дымовая труба построены в 1889 году, они находятся под охраной как исторические здания. 

Дымовые трубы имеют особую ценность для восприятия подлинной исторической среды Санкт-Петербурга. Их осталось уже очень мало, и сейчас варварски уничтожается последняя в округе. Рядом с котельной видны остатки снесенного ранее – также незаконно – исторического флигеля (адрес – Социалистическая ул., д. 7/11, лит. В). 

Tg-канал "SOS СПб СНОС"

Градозащитники обратились в прокуратуру Петербурга, СК РФ и полицию, потребовав остановить снос. 

Ранее на Piter.TV: комбинат имени Кирова частично снесут на Синопской набережной. 

Фото: Telegram / SOS СПб СНОС

Теги: синодальная типография, снос
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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