Комбинат имени Кирова частично снесут на Синопской набережной

На его месте появится коммерческая недвижимость.

Прядильно-ниточный комбинат имени С. М. Кирова, расположенный на Синопской набережной в Петербурге, используют в качестве коммерческой недвижимости, рассказали в ООО "Бронка Групп". По информации "Делового Петербурга", снесут строения №14 и №15.

Трехэтажные здания общей площадью 6,1 тыс. "квадратов", отданные под снос, стоят в южной части территории комбината. Согласно данным Росреестра, их построили в 1947-1950 годах.

Исходя из текущего состояния и перспектив развития рынка нами было принято решение сконцентрироваться на развитии на бывшей территории ПНК им. Кирова формата коммерческой недвижимости. ООО "Бронка Групп"

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)