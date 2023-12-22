За год спрос на аренду офисов в Петербурге вырос на 55%

Что касается аренды, то в Петербурге за последний месяц рост интереса к коммерческой недвижимости составил 20%, а за год - 36%.

Судя по данным сервиса объявлений Яндекс.Недвижимость, в Петербурге наблюдается уверенный рост интереса к коммерческой недвижимости для покупки и аренды. За последний месяц количество просмотров объявлений о покупке коммерческой недвижимости в Северной столице выросло на почти 1,7%, а за год этот рост составил 30%. В Москве, в свою очередь, было зафиксировано увеличение интереса к покупке коммерческой недвижимости на 18% за месяц и 21% за год.

Что касается аренды, то в Петербурге за последний месяц рост интереса к коммерческой недвижимости составил 20%, а за год - 36%. При этом активность вокруг коммерческой недвижимости обычно снижается в декабре и январе, а весной наблюдается рост числа просмотров объявлений и появление новых лотов.

За год в Петербурге спрос на покупку торговых помещений возрос на 32%, а на офисные - на 23%. Однако, цены на продажу офисных площадей также выросли, в то время как торговые помещения стали дешевле. В сегменте аренды стоимость квадратного метра по всем категориям коммерческой недвижимости увеличилась.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские депутаты поддержали законопроект против "студий" в коммуналках.

Фото: Pxhere