Петербургские депутаты поддержали законопроект против "студий" в коммуналках

Основной целью этой инициативы является прекращение практики дробления квартир на студии с последующей их продажей.

Комитет законодательного собрания Петербурга одобрил проект федеральной инициативы, направленной на противодействие дроблению квартир на студии. Об этом сообщила пресс-служба петербургского парламента 9 февраля.

Основной целью этой инициативы является прекращение практики дробления квартир на студии с последующей их продажей. Авторы проекта предлагают ужесточить правила оформления долевой собственности в Москве, Петербурге и Севастополе. Их предложение заключается в необходимости приложения технического паспорта об обследовании помещений, выданного не позднее, чем за 30 дней до сделки, к заявлению о регистрации прав на недвижимость.

В настоящее время студии при продаже оформляются как доля в квартире. Законодательный комитет считает, что практика дробления квартир наносит ущерб покупателям и окружающим. Власти могут в любой момент потребовать вернуть такое жильё в исходное состояние.

Инициатива была подана на рассмотрение комитета в октябре прошлого года и получила поддержку членов фракции "Единая Россия" Всеволода Беликова, Павла Крупника, Дениса Четырбока и позднее Натальи Астаховой.

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