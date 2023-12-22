Норматив обеспеченности торговыми объектами обновят в Петербурге

С ростом интернет-торговли и снижением строительства гипермаркетов петербуржцы стремятся иметь магазины в пешеходной доступности.

В среду, 7 февраля, депутаты петербургского ЗакСа рассмотрели проект закона, пересматривающий обновление норм обеспеченности торговыми точками в Северной столице. Основное изменение заключается в том, что вместо общей площади будет учитываться количество магазинов.

Председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик объяснил актуальность пересмотра методики, указав на изменения предпочтений жителей за прошедшие годы. С ростом интернет-торговли и снижением строительства гипермаркетов петербуржцы стремятся иметь магазины в пешеходной доступности. Согласно новой методике расчёта, в Петербурге должно быть не менее 16 252 торговых объектов, включая 7 285 продовольственных магазинов. Однако в некоторых районах, таких как Калининский, Красногвардейский, Красносельский, Приморский и Пушкинский, обеспеченность этими объектами ниже среднего.

Власти планируют стимулировать предпринимателей для исправления ситуации в указанных районах. Представитель губернатора в ЗаакСе Константин Сухенко отметил, что данный законопроект не препятствует развитию бизнеса и защищает интересы общества.

Инициативу поддержали 39 депутатов, четверо голосовали против, а один воздержался.

Ранее мы сообщили о том, что требования к стратегическим инвесторам в Петербурге снизили.

Фото: Piter.TV