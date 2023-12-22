Требования к стратегическим инвесторам в Петербурге снизили

Теперь, чтобы стать стратегическим инвестором в сфере спорта, необходимо направить в соответствующие проекты не 1 млрд рублей, а 750 млн рублей.

Депутаты Законодательного собрания (ЗакСа) Петербурга в ходе заседания 31 января решили снизить требования к статусу стратегического инвестора. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на председателя городского комитета по инвестициям Ивана Складчикова.

Теперь, чтобы стать стратегическим инвестором в сфере спорта, необходимо направить в соответствующие проекты не 1 млрд рублей, а 750 млн рублей. Иван Складчиков отметил, что таким образом Петербург будет мотивировать инвесторов становиться именно стратегическими.

Статус стратегического инвестора дает льготы в виде участка земли без торгов и, при этом, добавляет обязанности вернуть все преференции в случае, если проект выполнить не получается.

Кроме того, сумма в размере 750 млн рублей станет минимальной не только для спорта, но и проектов в сфере науки.

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Фото: Piter.TV