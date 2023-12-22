Бывшие сотрудники Bonava основали новую компанию в Петербурге

Компания ООО "Специализированный застройщик "Атриум Строй" была зарегистрирована в конце 2023 года.

Бывшие сотрудники компании Bonava в Петербурге решили создать свою собственную девелоперскую организацию. Новую компанию под названием "Специализированный застройщик "Атриум Строй" зарегистрировали Александр Свинолобов, ранее занимавший должность директора по развитию в Bonava, и Дмитрий Быков, совладелец петербургского логистического терминала и торгового центра "Невский Центр". Об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на записи в ЕГРЮЛ.

Компания ООО "Специализированный застройщик "Атриум Строй" была зарегистрирована в конце 2023 года. Свинолобов заявил, что будет занимать позицию гендиректора новой организации, в то время как представитель Быкова подчеркнул его успешную деятельность в сфере коммерческой недвижимости. Инвестиции Свинолобова в развитие девелопера позволят ему расширить свои бизнес-интересы в компании.

Кроме того, Свинолобов сообщил о переходе 20-ти сотрудников из Bonava в новую компанию. Он также отметил, что в будущем планируется расширение штата с развитием организации.

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Фото: Piter.TV