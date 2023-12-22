Девелопер ПСК приобрёл землю под апарт-комплекс на Стачек

Стоимость сделки с приобретением земли оценивается экспертами в диапазоне от 400 до 600 млн рублей.

Группа компаний "ПСК" приобрела земельный участок площадью около 0,5 га на проспекте Стачек, 62, в Кировском районе Северной столицы. Здесь застройщик планирует создать апарт-комплекс общей площадью 35 тыс. кв.м. Об этом пишет "Ъ-СПб".

Стоимость сделки с приобретением земли оценивается экспертами в диапазоне от 400 до 600 млн рублей. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), застройщик в середине декабря 2023 года стал собственником ООО "КСС-Запад", которое владеет данным участком на проспекте Стачек. Ранее компания принадлежала ООО "Орион", входящему в сейшельскую группу Space Retail Development Group. Неподалёку от данной территории уже функционирует трёхзвёздочный комплекс Putilov Apart, принадлежащий группе "ПСК".

Прежний владелец планировал построить на данном участке апарт-отель, который включал бы 614 номеров и общую площадь 35 400 кв.м.

Ранее мы сообщили о том, что застройщики изучили опыт цифровизации строительства в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)