В Приморском районе возведут жилой комплекс напротив Новоорловского заказника

ПСК вложит более 10 млрд руб. в проект строительства четырех домов у Каменки.

Группа компаний "ПСК" объявила о начале подготовки к строительству жилого комплекса на участке площадью 2,7 га в Приморском районе Санкт-Петербурга, напротив Новоорловского заказника. Об этом сообщили в компании.

Планируется возведение четырех жилых домов: два будут семиэтажными, еще два — 25-этажными. Общая площадь жилых помещений составит 45,9 тыс. кв. м. Также предусмотрены два многоуровневых паркинга и детский сад на 160 мест.

Строительные работы стартуют в четвертом квартале текущего года. Помимо жилого комплекса, девелопер обязался профинансировать строительство школы и заняться благоустройством улично-дорожной сети.

Сумма инвестиций в проект превышает 10 млрд руб.

Программа "Рубль за метр": как инвесторы в Петербурге спасают исторические памятники.

Фото: Piter.TV