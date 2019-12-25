В Приморском районе возведут жилой комплекс напротив Новоорловского заказника

Группа компаний "ПСК" объявила о начале подготовки к строительству жилого комплекса на участке площадью 2,7 га в Приморском районе Санкт-Петербурга, напротив Новоорловского заказника. Об этом сообщили в компании.
Планируется возведение четырех жилых домов: два будут семиэтажными, еще два — 25-этажными. Общая площадь жилых помещений составит 45,9 тыс. кв. м. Также предусмотрены два многоуровневых паркинга и детский сад на 160 мест.
Строительные работы стартуют в четвертом квартале текущего года. Помимо жилого комплекса, девелопер обязался профинансировать строительство школы и заняться благоустройством улично-дорожной сети.
Сумма инвестиций в проект превышает 10 млрд руб.
Фото: Piter.TV
