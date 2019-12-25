Программа «Рубль за метр»: как инвесторы в Петербурге спасают исторические памятники

Прогуливаясь по Петербургу на контрасте с парадными дворцами и известными ансамблями трудно не заметить заброшенные особняки, старые казармы и деревянные дачи, которые десятилетиями стоят без хозяев и постепенно разрушаются.

Многие памятники могли бы просто исчезнуть с карты города, если бы не программа "Рубль за метр", запущенная в 2018 году. Piter.tv узнал, как реализуется этот проект прямо сейчас и какие объекты еще предстоит спасти.

Как работает программа "Рубль за метр"

Программа "Рубль за метр" — это городская инициативна по привлечению инвесторов к восстановлению зданий культурного наследия, находящихся в плачевном состоянии. Она реализуется Комитетом имущественных отношений (КИО) совместно с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Суть проста: инвестор арендует аварийное здание, восстанавливает его в течение установленного срока, а после — получает льготную аренду по символической ставке в один рубль за квадратный метр в год. Программа стала одним из ключевых инструментов спасения исторической застройки города.

Объекты передаются в аренду на 49 лет по результатам торгов, а арендатор получает льготу в виде аренды 1 рубль за квадратный метр в год, но лишь после завершения реставрационных работ. Работы проводятся по графику: до 2 лет на разработку и согласование проекта, до 5 лет на фактическое восстановление.

По данным КГИОП, с 2018 по 2025 гг. из участвующих в программе объектов 2 были полностью восстановлены, 11 уже нашли инвестора, а еще 4 ожидают проведения аукциона.

Реализованные проекты

1. Библиотека Колобовых (Большая Зеленина ул., д. 16)

Первым отреставрированным в рамках программы объектом стала Библиотека лесопильного производства Ф. Я. и Н. Я. Колобовых, расположенная на улице Большая Зеленина, 43а. Здание, построенное в 1913 году, пребывало в запустении с 1990-х годов. В 2019 году по программе "Рубль за метр" право аренды объекта было предоставлено компании "Пётръ", которая обязалась провести его реставрацию. Работы начались в мае 2020 года и продолжались около года.

В ноябре 2020 года КГИОП подписал акт приемки выполненных работ, официально завершив реставрацию. В ходе работ были восстановлены фасады здания, включая терразитовую штукатурку. В интерьерах восстановили лепной декор стен и потолков, а также провели перепланировку помещений для адаптации под административные нужды. Особое внимание уделили сохранению исторических элементов, таких как венок с инициалами "К" — символ Колобовых, расположенный над дверным проемом. В настоящее время здание приспособлено под административные цели, сохраняя при этом свою историческую ценность и архитектурный облик.

2. Александровские ворота Охтинских пороховых заводов (ул. Химиков, д. 20, сооружение 1)

Построенные в XIX веке ворота были частью оборонительной инфраструктуры крупнейшего порохового завода России. К моменту передачи в аренду объект находился в аварийном состоянии: фасады осыпались, кладка разрушалась. В 2023 году ворота были восстановлены в рамках программы "Рубль за метр". Работы включали реставрацию кирпичной кладки, воссоздание декоративных элементов и укрепление фундаментов.

Работы вызвали большой резонанс, поскольку были начаты без предварительных согласований и оформления необходимой разрешительной документации, что привело к возбуждению уголовного дела. Тем не менее впоследствии арендатор привёл ворота в первоначальный вид, как изначально и планировалось. Сегодня объект готов принять небольшие выставочные пространства или кафе, сохраняя при этом свою историческую функцию как памятник промышленной архитектуры.

Объекты, сданные в аренду

1. Конюшенное ведомство (Конюшенная площадь, д. 1, стр. 1)

Этот комплекс — выдающийся памятник XVIII–XIX веков федерального значения. В мае 2022 года аренду выиграла московская компания "Бахчасарай", которой предоставили до семи лет на разработку проектной документации и реставрацию 13 500 м² здания с последующей арендной платой 1 рубль/м² в год после завершения работ. До начала работ компания платила около 3,35 млн рублей в месяц.

Однако начало реставрации осложнилось: арендаторы не успели разработать документацию к лету 2024 года, возникли судебные споры с конкурентами и с КГИОП, из-за чего работы застопорились на два года. Городские власти подчёркивают, что теперь проект будет продолжен и здание станет культурным центром.

2. Особняк Г. К. Мессонье (Кожевенная линия, д. 38)

Объект регионального значения на Васильевском острове. Арендатор — "Севкабель Порт" — выиграл торги в 2022 году. Сейчас ведётся разработка проектной документации, получено разрешение на научно-исследовательские работы. Окончание реставрации планируется к концу 2029 года.

Работы ведутся постепенно: исследование состояния здания, восстановление фасадов и внутренних конструкций в процессе обсуждения. Пока что реставрация не начата физически, но проект находится в фазе активной подготовки.

3. Дом Брюллова (Кадетская линия, В.О., д. 21, лит. А)

Особняк XVIII века, перестроенный в XIX веке знаменитым архитектором Александром Брюлловым. Долгое время здание пустовало и находилось в аварийном состоянии.

В программу его включили в 2022 году. По состоянию на лето 2025 года арендатор (ООО "Я хочу быть твоей канарейкой") всё ещё готовит объект к реставрации. Планируется восстановление фасада, интерьеров и приспособление здания под культурное пространство "Брюллофт".

4. Дом Степанова (ул. Константина Заслонова, д. 8)

Памятник архитектуры XIX века регионального значения. Долгое время здесь располагались коммунальные квартиры и социальные службы, но в 1990-х дом забросили, и он начал разрушаться.

Торги состоялись в 2024 году, победителем стала ООО "Интеллект Инвест". Составлены и согласованы проектные документы, КГИОП утверждён график работ. Ведётся подготовка к фактическим реставрационным работам — выполнения фасадных работ, укрепления перекрытий и внутренней адаптации под культурно-деловой центр.

5. Казармы лейб-гвардии Стрелкового артиллерийского дивизиона (пос. Стрельна, СПБ-ш., д. 84а)

Трёхэтажный кирпичный памятник, построенный в 1908–1910 гг., общей площадью около 2266 м². В марте 2024 года право аренды получила компания "Невский".

Состояние казармы — аварийное, кирпичная кладка частично разрушена. Пока идут проектные работы и согласования, реставрация ещё не началась.

6. Загородный дом Л. А. Змигродского (Сестрорецк, Андреева ул., д. 3)

Этот объект регионального значения был построен в 1903-1906 годах, в 1925 году там устроили базу отдыха под названием "Трудовой курорт", который позже стал "Сестрорецким курортом". Аренда оформлена еще в 2020 году, инвестор — предприниматель Максим Павлов — ранее уже участвовал в других проектах.

Восстановление пока не началось, несмотря на аренду, и находится на стадии поиска инвестора и проектной подготовки.

7. Дача Р. Павлова (Сестрорецк, Советский проспект, д. 17)

Двухэтажный деревянный дом в стиле северного модерна, построенный около 1917 года. Расположенный в дачной зоне Тарховки, дом изначально принадлежал крестьянину Родиону Павлову, а затем инженеру Александру Ламагину. Победителем торгов в начале 2025 года стал ИП Минаев Олег Александрович. Пользователь должен восстановить объект в течение 7 лет.

Арендатором начато восстановление деревянных элементов и декора в стиле "северный модерн". Инвестор намерен сохранить резной наличник и декоративные детали здания, идут активные работы.

8. Дача Н. М. Кочкина (Сестрорецк, ул. Максима Горького, д. 8)

Здание в стиле модерн, площадью более 620 м², принадлежавшее коллежскому секретарю Николаю Кочкину. Расположено в районе "Канонерка". Построено в начале ХХ века, архитектурно значимо для исторической среды.

Торги проведены в 2024 году, победителем стало ООО "Белла Терра". Работы пока находятся на стадии проектирования.

9. Комплекс жилых домов по ул. Урицкого в Кронштадте (Посадская ул., д. 35)

Памятник регионального значения. Объект передан инвестору, но фактическая реставрация ещё не начата; находится в подготовительном этапе — проектирование и согласования с КГИОП.

10. Детский сад Батенинского жилмассива (Лесной пр., д.37, лит. Л)

Объект передан инвестору по программе, но работы пока находятся в стадии подготовки проектной документации и согласования.

11. Лечебница для нервноду­шевнобольных Бари (5-я линия В.О., д. 60)

Деревянное здание XIX века на Васильевском острове. На сегодняшний день проект находится на стадии подготовки: инвестиции и план под реставрацию ещё не согласованы. Инвестор есть, но фактические восстановительные работы не начаты.

Объекты, ожидающие своих инвесторов

В рамках программы "Рубль за метр" запланировано провести аукционы на реставрацию следующих объектов культурного наследия:

1. "Дача Леснер с участком" (Санкт‑Петербург, улица Варваринская, д. 12, лит. А)

Признана объектом культурного наследия регионального значения. Городская администрация проведет аукцион 10 сентября. Прием заявок открыт до 8 сентября.

2. "Собственная дача" (Петергоф, Собственный проспект, д. 84а, лит. Е)

Федеральный памятник архитектуры — оранжерея, входящая в состав дворцово-паркового ансамбля.

3. Павильон минеральных вод Верландера (Красное Село, поселок Можайский, проспект 25 Октября, д.15, лит. А)

Обладает статусом регионального памятника.

4. Комплекс сооружений "Покровская община сестер милосердия" (Большой проспект В. О., д. 85, лит. Р)

Состоит из здания амбулатории и ремесленного приюта, сада, ограждения и скульптур львов.

Если развитие программы будет продолжаться, у Северной столицы есть шанс передать свою историю будущим поколениям. Однако объективно оценить результаты можно будет только спустя время, после восстановления еще большего количества зданий. Тогда у горожан появится возможность увидеть степень добросовестности инвесторов, сопоставить качество проведенных реставрационных работ и сделать полноценные выводы.

