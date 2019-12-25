Особняк Карла Симменса на Кожевенной линии выставили на продажу

Инвестору предлагают восстановить объект культурного наследия за 7 лет. Для этого необходимо приобрести его в аренду за 110 тыс. рублей в месяц.

Особняк Карла Сименса на Васильевском острове выставили на торги. Покупателю предлагают приобрести объект на особых условиях. Информацию об аукционе разместили на сайте городского фонда имущества.

Начальная цена аренды здания XIX века постройки на Кожевенной линии составляет 110 тыс. рублей в месяц. Будущему инвестору предлагают восстановить особняк в течение 7-ми лет после согласования проекта. После этого можно будет оплачивать аренду в рамках программы "рубль за метр". Ожидается, что аукцион пойдёт 17 ноября.

Напомним, что другое название особняка Карла Сименса – дом Мессонье. Здание признано памятником архитектуры культурного наследия, в начале 2000-х годов оно относилось к предприятию "Севкабель". На данный момент особняк находится в сильном запустении, от него осталась только башня.

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Фото: Фонд имущества Санкт-Петербурга