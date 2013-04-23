Замок Тевтонского ордена купила за 7,8 млн компания из Петербурга

В 2007 году замок включили в список объектов культурного наследия регионального значения.

В Калининградской области продали за 7,6 млн рублей замок Тевтонского ордена Прейсиш-Эйлау на торгах ООО "ГринАртДевелопмент". Об этом пишет ТАСС.

По данным базы СПАРК, компания зарегистрирована в Петербурге и занимается арендой и управлением имуществом. Замок находится в Багратионовске.

Замок Прейсиш-Эйлау был построен в качестве опорного пункта Тевтонского ордена ещё в XIV веке. Он не сильно пострадал в годы Второй мировой войны, жилые помещения эксплуатировались до начала 1960-х. Позже их использовали под склады. В 2007 году замок включили в список объектов культурного наследия регионального значения. В 2018 году рыцарский замок выставили на торги за 9,7 млн рублей, однако тогда покупателей не нашлось.

Фото: Википедия

