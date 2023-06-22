Дачу Лесснера восстановят по программе "Рубль за метр"

Предполагается, что реставрация здания займет около семи лет: два года потребуется на проектирование и утверждение плана работ, а оставшееся время уйдет на практическую реализацию реконструкции.

В Петербурге инвесторы смогут вернуть утраченному памятнику архитектуры — даче Лесснера, стоящей на берегу Среднего Суздальского озера, вторую жизнь, воспользовавшись выгодными условиями долгосрочной аренды в рамках муниципальной программы "Рубль за метр". Городская администрация проведет аукцион 10 сентября, направленный на сохранение исторических построек, нуждающихся в срочном восстановлении. Прием заявок открыт до 8 сентября.

Архитектурный ансамбль представлен деревянным домом в стиле модерн с характерной башней, построенным в 1890-е годы известным архитектором Борисом фон Гуком. Первоначально здание предназначалось для Густава Лесснера — предпринимателя первой гильдии, владевшего машиностроительным и чугунолитейным предприятиями, а также сыгравшего важную роль в становлении отечественного автопрома. Сегодня оно признано объектом культурного наследия регионального значения, общая площадь постройки составляет 501 квадратный метр, а участок, предлагаемый единым лотом, занимает 9082 квадратных метра.

Программа "Рубль за метр" действует в Петербурге с 2018 года и подразумевает обязательство победителя аукциона профинансировать полный цикл работ по восстановлению памятника своими силами. Когда реконструкция закончена, инвестор получает право аренды здания по ставке 1 рубль за квадратный метр ежегодно.

На сегодняшний день программа принесла плоды: два объекта уже полностью отреставрированы и перешли к владельцам по льготной аренде. Среди них — Александровские ворота Охтинских пороховых заводов и конторой с библиотекой лесопильных производств братьев Колобовых на Петроградской стороне. Третий объект, находящийся на стадии завершения, — знаменитый Дом Брюллова на Васильевском острове.

Фото: Правительство Петербурга