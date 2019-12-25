Арендатора Александровских ворот оштрафовали за самовольную разборку и их разрушение

ОАО "НИИ "ХИМВОЛОКНО" придется выплатить 300 тысяч рублей.

Арендатора памятника "Александровские ворота Охтинских пороховых заводов" на улице Химиков в Петербурге оштрафовали. Как рассказали в пресс-службе КГИОП, комитет добился того, чтобы ОАО "НИИ "ХИМВОЛОКНО" выплатило 300 тысяч рублей.

Напомним, что в начале октября КГИОП заметил демонтаж части кирпичной кладки конструкций ворот, который он не согласовывал. Комитет потребовал немедленно приостановить работы на объекте, хотя ОАО заявляло, что демонтаж напротив согласован с чиновниками. Около месяца назад после проверки прокуратуры по факту разрушения ворот возбудили уголовное дело. К разбирательствам присоединился следком.

Александровские ворота арендовали по программе "Рубль за метр" по результатам торгов, состоявшихся в декабре 2019 года.

Фото: пресс-служба КГИОП