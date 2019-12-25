Нарушения при реставрации Александровских ворот Охтинских пороховых заводов привели к уголовному делу

Определилось, что именно оказалось повреждено во время работ.

Стали известны подробности порчи при реставрации Александровских ворот Охтинских пороховых заводов в Петербурге – объекта культурного наследия. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга 22 октября, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по 243-й статье УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

Проверка прокуратуры Красногвардейского района показала, что на объекте рабочие ведут ремонтно-восстановительные работы без согласованной проектной документации и разрешения на производство работ. После данных действий оказалось, что объект оказался демонтирован – повредился арочный пролет, помещения кордегардии, портик юго-западного фасада.

Оказались утеряны трехъярусная башня, своды покрытий кордегардий и башни, утрачено архитектурно-художественное решение фасадов.

Материалы прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям виновных лиц. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры – отметили в ведомстве.

Отметим, что инвестора для исторического объекта искали в прошлом году. Комитет имущественных отношений Петербурга искал инвесторов – чиновники предлагали предпринимателям арендовать объект на один рубль. Вот репортаж с места от Piter.tv, а в декабре 2019 года инвесторы нашлись.

Петербургский комитет по охране и использованию памятников (КГИОП) обвинял ОАО "Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов" в разрушении Александровских ворот. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства порчи Александровских ворот на улице Химиков, 20.

Фото: Piter.tv