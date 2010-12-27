"Александровские ворота Охтинских пороховых заводов" сдали в аренду за рубль

Арендная плата на период восстановления ворот составит 6300 рублей в месяц.

"Александровские ворота Охтинских пороховых заводов" сдали в аренду по программе "Аренда памятника за 1 рубль". Об этом сообщила пресс-служба КИО.

СПб ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга" подвело итоги прошедших 4 декабря торгов в рамках реализации городской программы "Аренда памятника за 1 рубль". Восстанавливать объект будет ОАО "Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)". Договор аренды на 49 лет заключат в течение 15 дней.

В течение первых 7 лет по согласованию с КГИОП арендатор должен восстановить ворота. Арендная плата на период восстановления ворот составит 6300 рублей в месяц.

После восстановления памятника арендатор получит право на льготную арендную плату в размере 1 рубль за 1 квадратный метр площади в год.

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Фото: Piter.TV