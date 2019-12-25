В Ленобласти стартует подготовка к реставрации Копорской крепости

Первым этапом станет благоустройство прилегающей территории и установка временных сооружений.

Ленинградская область готовится к комплексной реконструкции архитектурного памятника — Копорской крепости. В качестве первого этапа предполагается обустроить прилегающую территорию и создать временные объекты инфраструктуры. Соответствующее ценовое предложение объявило Музейное агентство региона, размещено оно в системе "Контур.Закупки". Заявки принимаются до 18 июля.

Проект включает строительство временного музейного павильона и санитарного блока, организацию стоянки для посетителей, остановочной площадки для экскурсионного транспорта, парковки для сотрудников и маломобильных граждан. Дополнительно планируется укрепление рва, установка подсветки стен с дорожной стороны и освещения всей территории благоустройства.

Музейное агентство подготовило предложения по поэтапному плану развития этой территории, предполагающему крупномасштабную реставрацию крепости и благоустройство прилегающей зоны. Музейное агентство Ленинградской области

Также подготовлены предложения по реставрации крепости и долгосрочному развитию объекта. Вопрос о сроках и объеме финансирования будет рассмотрен правительством региона.

Копорская крепость — памятник архитектуры федерального значения. Заложена в 1280 году, основные сооружения датируются XV–XVII веками. Музей на территории открыт с 2001 года. Крепость долгое время находилась в аварийном состоянии. В 2020 году произошло частичное обрушение стены, после чего были проведены противоаварийные мероприятия. Объект вновь стал доступен для посещения в 2022 году. Планируемая стоимость полной реконструкции и сроки её реализации будут определены позднее.

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Фото: Piter.TV